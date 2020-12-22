Минобороны заявило о строительство второй ветки БАМа

Протяженность участка работ составит 340 км.

В России приступили к строительству второй ветки Байкало-Амурской магистрали. Работы выполняет пятая отдельная бригада Железнодорожных войск России. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны.

По словам замминистра обороны Дмитрия Булгакова, в строительстве позже примут участие все десять бригад железнодорожных войск. Протяженность участка работ составит 340 км.

Пятого числа 5-я бригада начинает выходить на заданный участок. Мы должны построить вторую ветку Байкало-Амурской магистрали. Дмитрий Булгаков, замминистра обороны РФ

Добавим, магистралей входит в программу развития РЖД до 2025 года. Основными ее задачами являются повышение транспортной мобильности, а также расширение сети высокоскоростных магистралей.

Ранее три атомные подлодки ВМФ России впервые одновременно всплыли в Арктике.

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