Минобороны заявило о строительство второй ветки БАМа

В России приступили к строительству второй ветки Байкало-Амурской магистрали. Работы выполняет пятая отдельная бригада Железнодорожных войск России. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны.
По словам замминистра обороны Дмитрия Булгакова, в строительстве позже примут участие все десять бригад железнодорожных войск. Протяженность участка работ составит 340 км.
Пятого числа 5-я бригада начинает выходить на заданный участок. Мы должны построить вторую ветку Байкало-Амурской магистрали.
Дмитрий Булгаков, замминистра обороны РФ
Добавим, магистралей входит в программу развития РЖД до 2025 года. Основными ее задачами являются повышение транспортной мобильности, а также расширение сети высокоскоростных магистралей.
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Фото: pixabay.com
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