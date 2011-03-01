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В Серово лось выгнал с площадки летней базы 83 ребенка
Сегодня, 18:51
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В Серово лось выгнал с площадки летней базы 83 ребенка

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В результате происшествия пострадавших нет.

В поселке Серово у Приморского шоссе в Курортном районе росгвардейцы эвакуировали детей с игровой площадки летней базы, на территорию которой пришел лось. Об этом рассказали в Управлении вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 14 июня наряд Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что работники детской летней загородной базы воспользовались кнопкой тревожной сигнализации. На территорию базы забежал лось. 

Росгвардейцы незамедлительно оказали содействие сотрудникам учреждения, которые уже начали спешно уводить детей с улицы в здание. Эвакуировали 83 ребенка.

В ходе обследования территории базы было установлено, что дикое животное убежало обратно в лес, оставив после своего визита порванную металлическую сетку одной из секций забора со стороны леса и ручья. Вблизи лося также не обнаружили.

В результате происшествия пострадавших нет.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти из-за жары и комаров лоси выбегают на дороги.

Фото: Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Петербургу и Ленобласти

Теги: детская база, лось, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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