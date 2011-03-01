В Серово лось выгнал с площадки летней базы 83 ребенка

В результате происшествия пострадавших нет.

В поселке Серово у Приморского шоссе в Курортном районе росгвардейцы эвакуировали детей с игровой площадки летней базы, на территорию которой пришел лось. Об этом рассказали в Управлении вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 14 июня наряд Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что работники детской летней загородной базы воспользовались кнопкой тревожной сигнализации. На территорию базы забежал лось.

Росгвардейцы незамедлительно оказали содействие сотрудникам учреждения, которые уже начали спешно уводить детей с улицы в здание. Эвакуировали 83 ребенка.

В ходе обследования территории базы было установлено, что дикое животное убежало обратно в лес, оставив после своего визита порванную металлическую сетку одной из секций забора со стороны леса и ручья. Вблизи лося также не обнаружили.

В результате происшествия пострадавших нет.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти из-за жары и комаров лоси выбегают на дороги.

Фото: Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Петербургу и Ленобласти