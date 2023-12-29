В Ленобласти из-за жары и комаров лоси выбегают на дороги

По информации регионального комитета по охране животного мира, большая вероятность встретить лосей – с 20:00 до 06:00.

Из лесов Ленобласти лоси бегут от жары и комаров. Об этом 9 июня напомнили в пресс-службе регионального комитета по дорожному хозяйству.

Сезонная миграция сохатых связана с тем, что самки выгоняют "сынов и дочек на вольные хлеба", а те, в свою очередь, могут хаотично выбегать на проезжие части или ходить вдоль дорог. Также сквозняк от машин сдувает надоедливых насекомых.

Отмечается, что, по информации регионального комитета по охране животного мира, большая вероятность встретить лосей – с 20:00 до 06:00.

Что надо делать, если в поле зрения лось: остановиться, пропустить и не сигналить. Пресс-служба комитета по дорожному хозяйству Ленобласти

Ранее на одной из автостоянок Петербурга заметили любопытного лисенка.

Видео: пресс-служба комитета по дорожному хозяйству Ленобласти