Роналду высказался о скандале в матче Сербии и Португалии

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду бросил на поле капитанскую повязку. Это произошло во время матча, когда арбитры не засчитали его гол в ворота команды Сербии. Игра состоялась в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022.
Матч состоялся в Белграде и завершился со счетом 2:2. Во время добавленных минут игрок Сербии попытался спасти мяч в районе линии своих ворот после удара Роналду. Игрок подбежал к боковому арбитру и сообщил, что это был гол, но получил желтую карточку.
Роналду бросил повязку на газон и ушел с поля, не дождавшись финального свистка.
Позже в своем Instagram Роналду выступил с заявлением после инцидента.
Быть капитаном сборной Португалии является одной из самых больших гордостей и привилегий в моей жизни. Я всегда отдаю все для своей страны. Это никогда не изменится. Но бывают трудные моменты, когда мы чувствуем, что страдает целый народ. Поднимите голову и примите следующий вызов! Силы тебе, Португалия!
нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в Instagram
Встреча прошла на стадионе "Райко Митич — Црвена Звезда" в Белграде. Игра завершилась со счетом 2:2.
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Фото: Instagram Криштиану Роналду
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