Роналду высказался о скандале в матче Сербии и Португалии

Футболист бросил капитанскую повязку на газон и ушел с поля.

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду бросил на поле капитанскую повязку. Это произошло во время матча, когда арбитры не засчитали его гол в ворота команды Сербии. Игра состоялась в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Матч состоялся в Белграде и завершился со счетом 2:2. Во время добавленных минут игрок Сербии попытался спасти мяч в районе линии своих ворот после удара Роналду. Игрок подбежал к боковому арбитру и сообщил, что это был гол, но получил желтую карточку.

Роналду бросил повязку на газон и ушел с поля, не дождавшись финального свистка.

Позже в своем Instagram Роналду выступил с заявлением после инцидента.

Быть капитаном сборной Португалии является одной из самых больших гордостей и привилегий в моей жизни. Я всегда отдаю все для своей страны. Это никогда не изменится. Но бывают трудные моменты, когда мы чувствуем, что страдает целый народ. Поднимите голову и примите следующий вызов! Силы тебе, Португалия! нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в Instagram

Встреча прошла на стадионе "Райко Митич — Црвена Звезда" в Белграде. Игра завершилась со счетом 2:2.

Ранее сборная России по футболу обыграла Словению за счет дубля Дзюбы

Фото: Instagram Криштиану Роналду