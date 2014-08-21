В Петербурге полиция выпустила ролик о Маршале Говорове

Полиция продолжает видеопроект об улицах в честь героев Великой Отечественной войны.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области продолжает реализацию видеопроекта, посвящённого героям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Проект призван сохранить память о подвигах тех, кто защищал Родину, и рассказать о улицах Петербурга, названных в их честь.

Первый ролик, посвящённый улице Ольги Берггольц, вышел 27 января 2025 года и был приурочен ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Новый выпуск проекта рассказывает о Маршале Советского Союза Леониде Александровиче Говорове, чьё имя носит одна из улиц города.

Участковый уполномоченный полиции УМВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга Илья Гречухин поделился историей жизни и подвига легендарного военачальника. Леонид Говоров сыграл ключевую роль в обороне Ленинграда и прорыве блокады, а его стратегический талант стал одним из факторов победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге появится иммерсивная площадка исчезающих народов.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области