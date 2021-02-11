На Ладожском озере рыбак повредил руку

Пострадавший был на льдине.

Во Всеволожском районе прошла спасательная операция, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

На рыбалке в бухте Глубокой 9 декабря мужчина повредил руку. Пострадавший был на льдине в акватории Ладожского озера.

Рыбака эвакуировали на берег спасатели отряда Шлиссельбурга и оказали ему первую помощь. Мужчину доставили в медицинское учреждение.

Ранее на Piter.TV: из-за гололеда в петербургские больницы попали три человека.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти