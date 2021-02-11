  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Ладожском озере рыбак повредил руку
Сегодня, 16:19
201
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Ладожском озере рыбак повредил руку

0 0

Пострадавший был на льдине.

Во Всеволожском районе прошла спасательная операция, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

На рыбалке в бухте Глубокой 9 декабря мужчина повредил руку. Пострадавший был на льдине в акватории Ладожского озера. 

Рыбака эвакуировали на берег спасатели отряда Шлиссельбурга и оказали ему первую помощь. Мужчину доставили в медицинское учреждение. 

Ранее на Piter.TV: из-за гололеда в петербургские больницы попали три человека. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: ладожское озеро, спасение рыбака
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии