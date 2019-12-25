Резиденция Деда Мороза откроется в квартале "Брусницын" на выходных

Большинство мероприятий можно посетить бесплатно.

В ближайшие выходные в культурном квартале "Брусницын" на Васильевском острове пройдет торжественное открытие зимнего сезона.

Гости смогут поучаствовать в разнообразных мероприятиях, включая зимние игры и развлечения, встречи с Дедом Морозом, выступления оркестра Дедов Морозов, мастер-классы по фигурному катанию и спектакли на льду. В течение выходных дней Дед Мороз будет находиться в своей резиденции, где гости смогут сделать новогоднюю поделку и услышать новогоднюю историю.

Большинство мероприятий можно посетить бесплатно.

Программа на выходные:

14 декабря

13:00-14:00 прибытие Деда Мороза в Резиденцию:

13:00-14:00 игры и забавы у главной елки

14:00-18:00 Дед Мороз принимает гостей в своей резиденции (бесплатно)

14:00-15:20 выступление музыкантов симфонического оркестра города (труба, тромбон, туба и ударные) на ледяной сцене у главной елки (в 14:00, 14:30 и в 15:00)

16:00-20:00 маршмеллоу в лаунж-зоне у катка: катаемся под атмосферные диджи-сеты в свете лазеров (бесплатно, по билету на каток)

13:00-20:00 веселые персонажи на льду и открытые мастер-классы по фигурному катанию для взрослых и детей на катке (бесплатно, по билету на каток)

15 декабря

13:00-14:00 Дед Мороз у елки: игры, забавы и конкурсы

14:00-18:00 Дед Мороз принимает гостей в Резиденции

14:30-20:00 театральный спектакль на льду "Золушка": детский балет на льду "Маска" покажет представление по мотивам известной сказки (бесплатно)

14:30-20:00 мастер-классы по фигурному катанию для взрослых и детей (бесплатно, по билету на каток)

16:00-20:00 маршмелло в лаунж-зоне у катка: разжигаем костяные чаши, а гости жарят маршмеллу на шпажках (бесплатно, по билету на каток)

16:00-21:30 диджи-сет на катке: катаемся под атмосферные диджи-сеты в свете лазеров (бесплатно, по билету на каток).

Ранее мы сообщили о том, что почта России отправила двухметровую матрёшку из Петербурга в Великий Устюг.

Фото: предоставлено организаторами