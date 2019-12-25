Эксперты прокомментировали рекомендацию Центробанка реструктуризировать займы и кредиты

Это даст гражданам больше времени на выплату кредита.

На прошлой неделе Центробанк рекомендовал финансовым учреждениям удовлетворять запросы граждан и бизнеса о реструктуризации займов и кредитов в ближайшие два месяца. Новость прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Реструктуризация будет осуществляться за счет увеличения срока кредита, тем самым ежемесячные выплаты снизятся. Граждане могут воспользоваться механизмом в том случае, если заемщик заболел, уменьшились доходы. Если человек уже пользовался реструктуризацией, это не означает, что ему откажут при подаче новой заявки.

Эксперты отмечают, что многие банки и так принимают подобные программы, но рекомендация ЦБ — это дополнительный аргумент для тех, чей банк не хочет идти ему навстречу.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что по итогам 2021 года средняя ставка по ипотеке в России может превысить 8%.

Фото: Piter.TV