Петербургский ресторатор Затуливетров продает заведение "МыЖеНаТы"

Петербургский ресторатор Александр Затуливетров решил продать ресторан "МыЖеНаТы". Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Желание переехать жить в Кению заставило Затуливетрова попрощаться "с кусочком души и сердца". Но ресторатор обещает вернуться в бизнес.
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Александр Затуливетров, ресторатор
Ранее стало известно, что в Петербурге закрылся ресторан Матильды Шнуровой Bio My Bio. Заведение стало "жертвой пандемии".
Фото: Facebook / Александр Затуливетров
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