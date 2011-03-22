Петербургский ресторатор Затуливетров продает заведение "МыЖеНаТы"

Ресторатор хочет переехать жить в Кению.

Петербургский ресторатор Александр Затуливетров решил продать ресторан "МыЖеНаТы". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Желание переехать жить в Кению заставило Затуливетрова попрощаться "с кусочком души и сердца". Но ресторатор обещает вернуться в бизнес.

Наши совместные проекты с Гриша Семе и SmartGirafe набирают обороты. Скоро вы сможете с нашей помощью не только насладиться прелестями африканского сафари, но и купить апартаменты на лучшем в Кении побережье и поужинать в романтической обстановке в ресторане TIKI. Александр Затуливетров, ресторатор

Ранее стало известно, что в Петербурге закрылся ресторан Матильды Шнуровой Bio My Bio. Заведение стало "жертвой пандемии".

Фото: Facebook / Александр Затуливетров