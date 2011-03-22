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Петербургский ресторатор Затуливетров продает заведение "МыЖеНаТы"
Сегодня, 20:53
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Петербургский ресторатор Затуливетров продает заведение "МыЖеНаТы"

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Ресторатор хочет переехать жить в Кению.

Петербургский ресторатор Александр Затуливетров решил продать ресторан "МыЖеНаТы". Об этом он написал на своей странице в Facebook. 

Желание переехать жить в Кению заставило Затуливетрова попрощаться "с кусочком души и сердца". Но ресторатор обещает вернуться в бизнес. 

Наши совместные проекты с Гриша Семе и SmartGirafe набирают обороты. Скоро вы сможете с нашей помощью не только насладиться прелестями африканского сафари, но и купить апартаменты на лучшем в Кении побережье и поужинать в романтической обстановке в ресторане TIKI.

Александр Затуливетров, ресторатор

Ранее стало известно, что в Петербурге закрылся ресторан Матильды Шнуровой Bio My Bio. Заведение  стало "жертвой пандемии".

Фото: Facebook / Александр Затуливетров

Теги: мыженаты, продажа, ресторан
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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