Напавшему с ножом и вилкой в петербургском баре дали условный срок

Ранее пьяный мужчина напал на директора ресто-бара "Варшава".

В суде Московского района Санкт-Петербурга вынесли приговор мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения напал на посетителя и директора ресто-бара на улице Фрунзе. Обвиняемый был вооружен столовыми приборами заведения. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Инцидент имел место 19-го июля текущего года в районе 11-ти часов вечера. Пьяный мужчина вошел в ресто-бар "Варшава" и начал буянить. После слов в ход пошли действия: вооружившись взятыми со стола ножом и вилкой, обвиняемый напал на директрису заведения. Та обошлась легким ранением в области левого локтевого сустава и ушибом без вреда здоровью. параллельно с этим дебошир угрожал одному из посетителей ресто-бара.

Впоследствии мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Он получил условный срок лишения свободы в 1 год и 1 месяц с испытательным сроком в 1 год.

Ранее мы писали, что перед судом предстанет петербуржец, который до смерти избил брата лопатой.

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