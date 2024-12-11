В ГМЗ "Павловск" завершена реставрация каминного гарнитура из Нового кабинета Павла I

Были проведены работы по очистке позолоченного бронзового декора от пыли и грязи, а также восстановлены утраченные элементы накладок на каминной балюстраде по сохранившимся образцам.

В государственном музее-заповеднике "Павловск" завершилась реставрация каминного гарнитура из Нового кабинета Павла I, сообщает пресс-служба музея.

Были проведены работы по очистке позолоченного бронзового декора от пыли и грязи, а также восстановлены утраченные элементы накладок на каминной балюстраде по сохранившимся образцам.

Ольга Баженова, старший научный сотрудник музея, уточнила, что гарнитур был создан французскими мастерами-бронзовщиками в конце XVIII века и первоначально украшал Угловой будуар императрицы Марии Фёдоровны в Михайловском замке.

После смерти Павла I интерьеры замка были расформированы, и по просьбе Марии Фёдоровны значительная часть бронзовых элементов была перемещена в Павловский дворец, где каминный гарнитур разместили в Новом кабинете.

Ранее мы сообщили о том, что реставрация портрета Павла III завершилась в Павловске.

Видео: ГМЗ "Павловск"