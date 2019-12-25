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Троицкий мост разведут в 23 часа из-за репетиции "Алых парусов"
Сегодня, 10:17
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Троицкий мост разведут в 23 часа из-за репетиции "Алых парусов"

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Праздник состоится в ночь с 25 на 26 июня.

В ночь с 17 на 18 июня Троицкий мост разведут в 23:00 в связи с репетицией праздника выпускников "Алые паруса". Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортный инфраструктуры.

Переправу сведут в 04:50. Остальные мосты будут разводиться по графику. 

Если график разводится изменится, то информация об этом будет опубликована на сайте "Мостотреста" и в социальных сетях учреждения. 

Напомним, что "Алые паруса" пройдут с 25 на 26 июня. На празднике выступят Jony,  Cream Soda, Loboda и другие исполнители.

Фото: Piter.TV

Теги: алые паруса, троицкий мост
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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