Троицкий мост разведут в 23 часа из-за репетиции "Алых парусов"

Праздник состоится в ночь с 25 на 26 июня.

В ночь с 17 на 18 июня Троицкий мост разведут в 23:00 в связи с репетицией праздника выпускников "Алые паруса". Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортный инфраструктуры.

Переправу сведут в 04:50. Остальные мосты будут разводиться по графику.

Если график разводится изменится, то информация об этом будет опубликована на сайте "Мостотреста" и в социальных сетях учреждения.

Напомним, что "Алые паруса" пройдут с 25 на 26 июня. На празднике выступят Jony, Cream Soda, Loboda и другие исполнители.

Фото: Piter.TV