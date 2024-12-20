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На месте коммунальной аварии во Фрунзенском районе заменили трубы
Сегодня, 14:59
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На месте коммунальной аварии во Фрунзенском районе заменили трубы

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В результате пострадали три человека, среди них – двое детей.

Специалисты "Теплосети" завершили работы на месте коммунальной аварии во Фрунзенском районе. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург"

Сотрудники организации заменили порядка 10 метров тепломагистрали диаметром 700 миллиметров. В настоящее время горячая вода и отопление поступают в дома в полном объеме. 

Напомним, прорыв трубы горячего водоснабжения произошел на улице Турку утром 19 декабря. В результате пострадали три человека, среди них – двое детей. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: ао теплосеть санкт-петербурга, коммунальная авария
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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