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После прорыва трубы во Фрунзенском районе возбудили уголовное дело

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Также количество пострадавших увеличилось до трех человек.

По факту прорыва трубы во Фрунзенском районе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

По версии следствия, 19 декабря на улице Турку произошел прорыв трубы горячего водоснабжения. В результате пострадали три человека, среди них – двое детей. У них диагностированы ожоги различной степени тяжести. 

Следователем проведен осмотр места происшествия, ведется работа с потерпевшими и очевидцами произошедшего. 

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

В "Теплосети" ранее заявили о том, что на устранение дефекта на магистрали диаметром 700 миллиметров необходимо 20 часов. 

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: прорыв трубы, уголовное дело, улица турку
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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