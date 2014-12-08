После прорыва трубы во Фрунзенском районе возбудили уголовное дело

Также количество пострадавших увеличилось до трех человек.

По факту прорыва трубы во Фрунзенском районе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

По версии следствия, 19 декабря на улице Турку произошел прорыв трубы горячего водоснабжения. В результате пострадали три человека, среди них – двое детей. У них диагностированы ожоги различной степени тяжести.

Следователем проведен осмотр места происшествия, ведется работа с потерпевшими и очевидцами произошедшего. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

В "Теплосети" ранее заявили о том, что на устранение дефекта на магистрали диаметром 700 миллиметров необходимо 20 часов.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу