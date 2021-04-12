С июля дорожники приступят к дорожным работам на участке улицы Юты Бондаровской

Врио председателя КРТИ Дмитрий Галкаев совместно с депутатом ЗакСа Михаилом Барышниковым проинспектировал ход капитального ремонта участка улицы Юты Бондаровской.

Капремонт участка улицы Юты Бондаровской в Петродворцовом районе Петербурга завершат до конца 2024 года. Врио председателя КРТИ Дмитрий Галкаев совместно с депутатом ЗакСа Михаилом Барышниковым проинспектировал ход капитального ремонта участка улицы Юты Бондаровской (от Луизинской улицы до проезда в Суворовском городке).

Подрядчик на данном участке уже выполнил фрезерование старого дорожного полотна и ведет переустройство инженерных сетей. С июля дорожники приступят к дорожным работам.

Участок протяженностью 670 метров будет приведён в нормативное состояние. К концу 2024 года по участку откроется рабочее движение по капитально отремонтированному участку улицы Юты Бондаровской.

Фото: КРТИ