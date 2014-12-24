Капитальный ремонт участка улицы Юты Бондаровской завершат к концу года

Подрядчик на данном участке уже выполнил фрезерование старого дорожного полотна и ведет переустройство инженерных сетей.

Капитальный ремонт участка улицы Юты Бондаровской в Петродворцовом районе Петербурга завершат до конца 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Врио председателя КРТИ Дмитрий Галкаев совместно с депутатом ЗакСа Михаилом Барышниковым проинспектировал ход капитального ремонта участка улицы Юты Бондаровской (от Луизинской улицы до проезда в Суворовском городке).

Подрядчик на данном участке уже выполнил фрезерование старого дорожного полотна и ведет переустройство инженерных сетей. С июля дорожники приступят к дорожным работам.

Специалисты спрямят участок вблизи Луизинской улицы, устроят тротуары, велодорожку и закрытую ливневую канализацию для сбора поверхностных и дренажных вод. Новое дорожное покрытие будет уложено на 4690 м2 проезжей части. Также строители установят новые опоры освещения и дорожные знаки, нанесут разметку термопластичными материалами.

Участок протяженностью 670 метров будет приведён в нормативное состояние, что сделает передвижение автомобилистов и пешеходов комфортнее и безопаснее. К концу 2024 года по участку откроется рабочее движение по капитально отремонтированному участку улицы Юты Бондаровской.

На участке от проезда в Суворовском городке до Ропшинского шоссе в 2025 году начнется реконструкция.

Также в Петербурге обновляют подъезды к медучреждениям.

Фото и видео: КРТИ