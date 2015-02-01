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Ремонт Дворцового проезда стартовал в Петербурге
Сегодня, 15:47
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Ремонт Дворцового проезда стартовал в Петербурге

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Важный этап проведут с 4 по 8 августа.

В центре Петербурга стартовали работы по ремонту Дворцового проезда. Речь идет об участке от Адмиралтейской набережной до Адмиралтейского проспекта, пишет "Петербургский дневник" 4 августа. 

Планируются демонтаж изношенного асфальтового покрытия, укладка нового двухслойного покрытия площадью свыше 12 тыс. "квадратов", замена комплектов люков колодцев, а также нанесение свежей разметки. Важный этап проведут с 4 по 8 августа, и это – часть подготовительных работ перед началом ремонта Невского проспекта. 

Ранее на Piter.TV: в Шушарах закончили ремонт моста через безымянный ручей. 

Фото: пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга 

Теги: дворцовый проезд, ремонт асфальта
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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