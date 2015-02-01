Ремонт Дворцового проезда стартовал в Петербурге

Важный этап проведут с 4 по 8 августа.

В центре Петербурга стартовали работы по ремонту Дворцового проезда. Речь идет об участке от Адмиралтейской набережной до Адмиралтейского проспекта, пишет "Петербургский дневник" 4 августа.

Планируются демонтаж изношенного асфальтового покрытия, укладка нового двухслойного покрытия площадью свыше 12 тыс. "квадратов", замена комплектов люков колодцев, а также нанесение свежей разметки. Важный этап проведут с 4 по 8 августа, и это – часть подготовительных работ перед началом ремонта Невского проспекта.

Ранее на Piter.TV: в Шушарах закончили ремонт моста через безымянный ручей.

Фото: пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга