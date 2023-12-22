Специалисты отремонтируют дорогу от Павловска в сторону Южного полукольца

Они обновят асфальт и укрепят обочины.

Летом под Тосно начнется ремонт дороги от Павловска в сторону Южного полукольца. Об этом сообщили в tg-канале Дорожного комитета Ленобласти.

Осенью 2023 года ремонт приостановился в Аннолово. К работам планируют вернуться.

"Прошлой осенью ремонт остановился в Аннолово, пройдя через Федоровское два раза – от Павловска до Аннолово и от Московского шоссе к Федоровскому. Дорожный комитет Ленобласти

Специалисты обновят асфальт. Также они укрепят обочины, сделают остановки и разметку. Кроме того, строители уберут колейность на сложном участке около поворота к станции 40-й километр.

Ранее мы писали, что в трех районах Петербурга с 20 февраля изменят схему движения транспорта.

Фото: Piter.tv