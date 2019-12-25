"ТЭК" приступает ко второму этапу реконструкции теплосети в Красногвардейском районе

Пересечку магистрального трубопровода хотят осуществить всего за ночь.

Движение на Индустриальном проспекте от Передовиков до Косыгина ограничат из-за проведения работ по реконструкции трубопровода. "ТЭК СПб" совместно с ООО "Концерн "Ленпромстрой" выполнит пересечку магистрального трубопровода с 23:00 23 июля по 06:00 24 июля.

На предприятии сообщили, что это артерия, благодаря которой тепло и горячую воду получает 31 здание. В зоне реконструкции проживает около 16 тысяч человек.

Отмечается, что работы решили провести всего за одну ночь, чтобы по минимуму доставить неудобства водителям. Работы были синхронизированы с дорожным ремонтом, который сейчас идет на Индустриальном проспекте.

На данный момент реконструкция в квартале 2 Ржевка-Пороховые выполнена на 44%. Общая протяженность теплосети составляет 4645 метров. За 2 последних года на них произошло 30 прорывов.



Фото: ГУП "ТЭК СПб"