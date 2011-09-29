В Военном квартале в Пушкине завершилась масштабная реконструкция системы теплоснабжения

Благодаря проведённой реконструкции существенно улучшилось качество услуг отопления и горячего водоснабжения для более чем 31,5 тысячи абонентов комплекса.

Компания АО "ТЭК СПб" полностью завершила модернизацию тепловых сетей в жилом комплексе "15+15" (Военный квартал). За прошедшие два года специалистами организации заменены более 16,5 километров старых трубопроводов на современные коммуникации, расположенные на участках Красной Сосны, Саперной, Гусарской и Парковой улиц.

Устаревшую систему снабжения теплом и горячей водой сменили новые трубы диаметром от 50 до 200 миллиметров, изготовленные из устойчивых к коррозии и энергосберегающих материалов. Дополнительно установлены датчики оперативной диагностики состояния теплоизоляции, способные своевременно фиксировать возможные повреждения и минимизировать риски аварийных ситуаций.

Благодаря проведённой реконструкции существенно улучшилось качество услуг отопления и горячего водоснабжения для более чем 31,5 тысячи абонентов комплекса.

Ранее мы сообщили о том, что специалисты продолжают реконструкцию головного участка тепломагистрали "Полюстровская".

Фото: АО "ТЭК СПб"