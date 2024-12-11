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В Красногвардейском районе отремонтируют Ручьевскую дорогу
Сегодня, 16:44
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В Красногвардейском районе отремонтируют Ручьевскую дорогу

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На одном из участков нет ливневой канализации.

Ручьевскую дорогу отремонтируют. Сроки проведения работ определят на следующей неделе, сообщили в администрации Красногвардейского района Петербурга. 

На одном из участков нет ливневой канализации, поэтому водоотведение с проезжей части осуществляется открытым способом. Из-за обильных осадков недавно произошло подтопление на перекрестке Ручьевской дороги и Пахомовской улицы. 

После на месте состоялось рабочее совещание с участием представителей районной администрации, дорожников и ГАИ. Планируется аварийная прочистка дренажной системы.

Ранее мы рассказывали о том, что за 6 лет в Ленобласти отремонтировали более 1,1 тыс. километров дорог. 

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга 

Теги: ремонт дороги, ручьевская дорога
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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