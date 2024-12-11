В Красногвардейском районе отремонтируют Ручьевскую дорогу

На одном из участков нет ливневой канализации.

Ручьевскую дорогу отремонтируют. Сроки проведения работ определят на следующей неделе, сообщили в администрации Красногвардейского района Петербурга.

На одном из участков нет ливневой канализации, поэтому водоотведение с проезжей части осуществляется открытым способом. Из-за обильных осадков недавно произошло подтопление на перекрестке Ручьевской дороги и Пахомовской улицы.

После на месте состоялось рабочее совещание с участием представителей районной администрации, дорожников и ГАИ. Планируется аварийная прочистка дренажной системы.

Ранее мы рассказывали о том, что за 6 лет в Ленобласти отремонтировали более 1,1 тыс. километров дорог.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга