Петербург получит льготные кредиты на реконструкцию 1700 гостиничных номеров

Кредиты выдадут на 15 лет.

В Петербурге создадут и реконструируют почти 1700 гостиничных номеров. Ростуризм выделит на них средства в рамках льготного кредитования. Об этом накануне сообщила пресс-служба комитета по развитию туризма.

Инвесторы получат льготные кредиты под 3-5% годовых на 15 лет. Федеральное ведомство субсидирует банкам сумму в размере ставки рефинансирования. Всего Ростуризм отобрал в 2022 году 51 инвестиционный проект. 4 из них находятся в Северной столице.

Размер кредита может варьироваться от 100 млн до 70 млн рублей.

Мера поддержки была запущена в 2021 году, чтобы ускорить в России создание качественных и современных отелей, а также туристических комплексов. Всего по стране будет реконструировано 13 тысяч номеров.

Ранее в Смольном сообщили о том, что турпоток в Петербурге может вырасти до 7,7 млн туристов до конца года.

Фото: Piter.tv