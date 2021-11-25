Депутат из Петербурга предложил разрешить рекламу крымских вин на билбордах

Глава фракции "Единой России" в ЗакСе Петербурга отметил, что данная инициатива сейчас находится в Госдуме.

Глава фракции "Единой России" в ЗакСе Петербурга Павел Крупник предложил разрешить рекламу крымских вин на билбордах в России. Об этом он рассказал "Петербургскому дневнику".

Это позволит увеличить им продажи, не кормить нам иностранных производителей, а также поддержит рекламную отрасль. Павел Крупник

Глава фракции "Единой России" в ЗакСе Петербурга отметил, что данная инициатива сейчас находится в Госдуме.

Ранее на Piter.tv: В Петербурге в 2021 году сократились продажи вина и водки.

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