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Депутат из Петербурга предложил разрешить рекламу крымских вин на билбордах
Сегодня, 16:01
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Депутат из Петербурга предложил разрешить рекламу крымских вин на билбордах

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Глава фракции "Единой России" в ЗакСе Петербурга отметил, что данная инициатива сейчас находится в Госдуме.

Глава фракции "Единой России" в ЗакСе Петербурга Павел Крупник предложил разрешить рекламу крымских вин на билбордах в России. Об этом он рассказал "Петербургскому дневнику".

Это позволит увеличить им продажи, не кормить нам иностранных производителей, а также поддержит рекламную отрасль.

Павел Крупник

Глава фракции "Единой России" в ЗакСе Петербурга отметил, что данная инициатива сейчас находится в Госдуме.

Ранее на Piter.tv: В Петербурге в 2021 году сократились продажи вина и водки.

Фото: pexels

Теги: вино, крым, павел крупник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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