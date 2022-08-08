Рейтинг автомобилистов могут ввести в Петербурге

По словам депутата ЗакСа Алексея Цивилева, мера снизит число аварий и повысит безопасность на дорогах города.

В Петербурге может появиться рейтинг автомобилистов. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" в среду, 20 сентября.

Инициативой поделился Алексей Цивилев, депутат ЗакСа. По его словам, мера снизит число аварий и повысит безопасность на дорогах города.

Дополнительной мерой воздействия на водителей могло бы стать требование повторной сдачи экзамена на право управления транспортными средствами при замене водительских удостоверений для автомобилистов с рейтингом ниже установленного уровня. Алексей Цивилев, депутат ЗакСа Петербурга

Письмо с соответствующим предложением уже направлено в главное управление обеспечения безопасности дорожного движения МВД.

Ранее мы рассказывали о том, что депутат петербургского ЗакСа предложил временно лишать прав из-за долгов по штрафам.

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