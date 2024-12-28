С 1 марта количество рейсов из Петербурга в Шанхай вырастет до пяти в неделю

Рейсы будет выполнять China Eastern Airlines.

Количество рейсов из Петербурга в Шанхай вырастет с 1 марта. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Пулково.

Теперь перелетов станет пять в неделю вместо трех. Рейсы будет выполнять China Eastern Airlines. А с 31 марта в китайский город откроет полеты Shanghai Airlines, авиакомпания запланировала три рейса в неделю – по средам, пятницам и воскресеньям с отправкой из Северной столицы в 19:50.

В весенне-летний период China Eastern Airlines планирует выполнять семь рейсов в неделю. Так, количество полетов в Шанхай увеличится до 10 неделю.

Ранее на Piter.TV: в апреле из Петербурга возобновят регулярные рейсы в Монастир.

Фото: Piter.TV