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С 1 марта количество рейсов из Петербурга в Шанхай вырастет до пяти в неделю
Сегодня, 12:39
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С 1 марта количество рейсов из Петербурга в Шанхай вырастет до пяти в неделю

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Рейсы будет выполнять China Eastern Airlines.

Количество рейсов из Петербурга в Шанхай вырастет с 1 марта. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Пулково. 

Теперь перелетов станет пять в неделю вместо трех. Рейсы будет выполнять China Eastern Airlines. А с 31 марта в китайский город откроет полеты Shanghai Airlines, авиакомпания запланировала три рейса в неделю – по средам, пятницам и воскресеньям с отправкой из Северной столицы в 19:50. 

В весенне-летний период China Eastern Airlines планирует выполнять семь рейсов в неделю. Так, количество полетов в Шанхай увеличится до 10 неделю. 

Ранее на Piter.TV: в апреле из Петербурга возобновят регулярные рейсы в Монастир. 

Фото: Piter.TV

Теги: рейсы, шанхай
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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