В апреле из Петербурга возобновят регулярные рейсы в Монастир

В этом году частота рейсов увеличится до четырёх в неделю — они будут выполняться по вторникам, средам, пятницам и субботам.

Авиакомпания Nouvelair Tunisie планирует восстановить авиасообщение между Петербургом и Монастиром с апреля по ноябрь, сообщает "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС).

В этом году частота рейсов увеличится до четырёх в неделю — они будут выполняться по вторникам, средам, пятницам и субботам. Это значительное улучшение по сравнению с прошлым годом, когда самолёты летали лишь раз в десять дней.

Старт первого рейса намечен на 19 апреля. Полёт займет примерно четыре часа.

Монастир является популярным курортным городом с красивыми песчаными пляжами и богатым историческим наследием. Туристов привлекают его старая медина, крепость Рибат Хартем, а также удобное расположение для путешествий по всей стране.

Ранее мы сообщили о том, что экипаж следовавшего в Петербург самолета Utair сообщил о проблеме с шасси.

Фото: Piter.TV