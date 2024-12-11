Экипаж следовавшего в Петербург самолета Utair сообщил о проблеме с шасси

Через несколько минут пилоты уведомили, что проблему удалось решить.

Самолет авиакомпании Utair столкнулся с проблемой шасси во время полета, сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Вечером 9 февраля Boeing 737-800 совершал рейс из московского аэропорта Внуково в Петербург.

Когда самолет набрал высоту 2,7 тысячи метров после взлета, экипаж сообщил о неполадках с уборкой шасси. Однако через несколько минут пилоты уведомили, что проблему удалось решить.

Экипаж продолжил полет в аэропорт Пулково, сообщений о чрезвычайной посадке не поступало.

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