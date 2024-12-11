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Запускаются прямые авиарейсы по маршруту Петербург — Брест
Сегодня, 12:34
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Запускаются прямые авиарейсы по маршруту Петербург — Брест

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Перелеты будут доступны со 2 апреля.

Авиакомпания Belavia запускает прямое сообщение между Петербургом и белорусским Брестом. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика 16 января. 

Рейсы будут доступны со 2 апреля. Расстояние в более чем 1,1 тыс. километров получится преодолеть за 1 час 50 минут. 

Полеты запланированы два раза в неделю: по средам и субботам. Вылет из Бреста состоится в 16:15, прибытие в Северную столицу – в 18:05. Борт отправится из Петербурга в 18:55, а окажется в Бресте в 20:40. 

Ранее на Piter.TV: пассажирооборот Пулково в новогодних праздников превысил 630 тыс. человек. 

Фото: Piter.TV

Теги: авиарейсы, белоруссия, брест
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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