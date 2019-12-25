"Аэрофлот" запустил прямые рейсы из Владивостока в Петербург

Полеты осуществляются на самолетах Boeing 777.

Авиакомпания "Аэрофлот" открыла прямые рейсы между Петербургом и Владивостоком. Рейсы будут выполняться трижды в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям.

По информации пресс-службы компании, полеты осуществляются на самолетах Boeing 777. Продолжительность полета составляет 8 часов 40 минут.

Первый рейс из Владивостока в Петербург состоялся 16 июня. На борту находилось более 300 пассажиров.

Ранее мы сообщили о том, что Россия предложила открыть авиарейсы из Петербурга в Туркмению.

Фото: Piter.TV