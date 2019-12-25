Рейс Петербург — Норильск приземлился в Красноярске из-за метели

Работа аэропорта Норильска временно ограничена из-за метели.

Из-за непогоды 19 декабря рейс Петербург — Норильск приземлился в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Красноярская и Норильская транспортные прокуратуры провели прием граждан в связи с задержками авиарейсов в Норильске. Работа аэропорта Норильска временно ограничена из-за метели. Максимальная продолжительность задержек составляет более 36 часов.

Транспортные прокуроры организовали мобильные приемные в аэропортах, в том числе по ВКС, для приема граждан в связи с задержками авиарейсов в Норильске. На данный момент в ведомство поступило 15 обращений от пассажиров. Люди жаловались на перевозчика. Подробности уточняются.

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