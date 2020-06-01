В 2023 году награды за работу удостоились более 160 сотрудников Пулково

Около 100 сотрудников, работающих в технических и офисных подразделениях, удостоены награды в номинации "Лучший по профессии".

Церемония награждения лучших специалистов прошла в аэропорту Пулково. Награды получили свыше 160 сотрудников, внёсших большой вклад в развитие компании. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Пулково гордится командой и стремится отмечать достижения. Это не только мотивация, но и возможность подчеркнуть ценность каждого для компании и его непосредственного вклада в общее дело пресс-служба Пулково

Специалисты были оценены по четырём ключевым критериям. Около 100 сотрудников, работающих в технических и офисных подразделениях, удостоены награды в номинации "Лучший по профессии". За свои выдающиеся руководящие навыки 26 сотрудников были названы "Наставниками года". Степень влияния и значимости ещё 30-ти сотрудников аэропорта Петербурга поставила их в ряды "Лидеров мнения". Наконец, за грамотное руководство в номинации "Лидер года" было отмечено пять специалистов.

Ранее мы сообщили о том, что прямой рейс из Пулково в Минеральные Воды начнет летать 22 декабря.

Фото: Piter.TV