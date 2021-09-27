Более 40 баллонов с веселящим газом изъяли в 20 барах Петербурга

Также было изъято почти 100 литров контрафактного алкоголя.

В Петербурге полиция провела традиционный рейд по ночным клубам. Проверке подверглись 20 заведений, которые находятся в историческом центре города. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полиция побывала в заведениях, находящихся на Ломоносова, Рубинштейна и Думской. В общей сложности правоохранительные органы изъяли из незаконного оборота более 40 десятилитровых баллонов с закисью азота (веселящий газ) и около 100 литров контрафактного алкоголя.

По всем фактам нарушений возбуждены административные дела.

В сентябре Смольный проверил более 400 объектов на соблюдение антиковидных мер.

Видео: МВД