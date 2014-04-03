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В Калининском районе полицейские нашли 36 нелегальных мигрантов

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Во многих домах правоохранители обнаружили открытые чердаки и подвалы. Стражи порядка попросили управленческие компании закрыть их.

В Калининском районе сотрудники полиции проверили 2 тыс. квартир в 36 домах во время профилактического рейда. В результате работы силовики задержали 36 нелегальных мигрантов. Нарушителей доставили в дежурную часть. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону 24 июля. 

Во время проверки "резиновых квартир" правоохранители отметили, что во многих домах открыты подвалы и чердаки. Представители ведомства попросили управленческие компании закрыть двери в данные помещения. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что должникам отключили электроэнергию в Кудрово. Задолженность у абонентов составляет от 5 тыс. до 45 тыс. рублей.

Видео: пресс-служба МВД

Теги: законодательство, мвд рейды, мигранты, резиновые квартиры
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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