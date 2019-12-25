Должникам отключили электроэнергию в Кудрово

Электроэнергию отключают у тех, кто задолжал более 5 тысяч рублей.

Сотрудники "Петербургской сбытовой компании" провели рейд в Кудрово и отключили электроэнергию у неплательщиков. Тех, кто не погасит долг после отключения, ждет судебное разбирательство.

Электроэнергию отключили у тех, у кого прирост долгов за последние 4 месяца составил 25%. Задолженность у абонентов составляет от 5 тыс. до 45 тыс. рублей. Количество таких граждан начало расти с наступлением дачного сезона. Самым проблемным оказался Всеволожский район. Общая сумма задолженностей — 133,7 млн рублей.

Всего в Петербурге и области более 90 тыс. кандидатов на отключение электричества.

Ранее в компании рассказали о том, что первое место среди должников занимает садоводство "Фауна" в Ломоносовском районе,.

Фото: пресс-служба Петербургской сбытовой компании