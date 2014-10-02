В Ленобласти провели рейды по местам проживания цыган

В полицию для разбирательства и проведения процессуальных действий доставлены 10 мужчин в возрасте от 24 до 68 лет.

После ликвидации нарколаборатории в Новоселье Ломоносовского района полиция провела рейд по местам компактного проживания цыган. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В Новоселье из незаконного оборота было изъято более 28 килограммов наркотического вещества. На месте происшествия оперативники задержали двоих представителей кочевого народа, жителей Смоленской области, которые арендовали дом для организации незаконного производства. Было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).

В рамках уголовного дела, с учетом этнической принадлежности организаторов незаконного бизнеса и полученной оперативной информации, полицейские провели точечные рейды по местам компактного проживания представителей кочевого народа в Тосненском и Всеволожском районах Ленобласти. В общей сложности полицейские проверили около десятка адресов в поселках Красный Бор и Ульяновка, городе Тосно, садоводстве "Торфяник".

В полицию для разбирательства и проведения процессуальных действий доставлены 10 мужчин в возрасте от 24 до 68 лет. В ходе обысков оперативники с применением служебных собак обнаружили и изъяли травматический пистолет с патронами, а также неустановленные вещества, которые направлены на экспертизу.

Также получена значимая информация, представляющая интерес для следствия.

Видео: МВД по СПб и ЛО