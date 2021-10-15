Видео: в Выборге на регулярной основе будут проверять соблюдение масочного режима в торговых точках

Комиссия отметила, что масочный режим в Выборге соблюдается плохо.

Представители комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка районной администрации совместно с сотрудниками Роспотребнадзора и полиции провели профилактический рейд по торговым точкам. Цель – проверить соблюдение масочного режима и других санитарных мер.

Комиссия отметила, что масочный режим в Выборге соблюдается плохо. В ходе рейды был составлен один протокол. Рейды в дальнейшем будут проводиться на регулярной основе.

За несоблюдение требований Роспотребнадзора предусмотрены штрафы: для юридических лиц они достигают 500 тысяч рублей. Кроме того, индивидуальные предприниматели могут получить предписание о приостановлении деятельности на срок до 90 суток.

Напоминаем, что жителей Выборга приглашают привиться от гриппа и коронавируса в ТРЦ "РЕБУС".

Видео: МГ "Наш город"