Во время рейда "Нелегальное такси" в Петербурге изъяли 121 автомобиль

При аварии по вине нелегала пассажиры не смогут получить страховые выплаты.

Комитет по транспорту принял участие в рейде по выявлению нелегальных такси в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

В результате рейда был изъят 121 автомобиль и 2 пассажирских автобуса ООО "АТП". Автобус выполнял перевозки под видом заказных по нелегальному маршруту К-202. Нарушителей привлекут к административной ответственности.

Комитет обращает внимание жителей и гостей города на опасность, которой они подвергают себя, когда пользуются услугами нелегальных такси. Транспортные средства не проходят обязательную техническую проверку перед выходом на маршрут, а водители – необходимый предрейсовый медицинский контроль.

При аварии по вине нелегала пассажиры не смогут получить страховые выплаты.

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Фото: пресс-служба Комитета по транспорту