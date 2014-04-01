В Госдуму внесли законопроект об обязательной регистрации домашних питомцев

Обязательная регистрация позволит владельцам возвращать "потеряшек".

Законодательное собрание Челябинской области внесло в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на документ. Изменения предлагают внести в закон "Об ответственном обращении с животными" и другие акты.

Авторы поправок заявляют, что в большинстве случаев бродячими животными становятся те, кого потеряли или бросили хозяева. Обязательная регистрация позволит возвращать животных владельцам и сдержать их от изгнания питомцев из дома.

Также в законопроект предлагается внести поправки в правила, которые относятся к бродячим животным.

Учитывая потенциальную опасность безнадзорных животных, в целях минимизации их контакта с детьми, пенсионерами, пациентами медицинских организаций предлагается установить исключение в указанной норме, запретив возврат животных на территории социально значимых объектов (организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций, медицинских организаций, детских игровых площадок), на которых они были отловлены. из пояснительной записки

Порядок регистрации возложат на власти регионов.

Ранее Гинцбург предупредил об опасности заражения COVID-19 среди животных.

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