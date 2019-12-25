Возле Первого меда установили рефрижератор для трупов

В институте открыли ковид-центр. Здесь же развернули 150 коек для больных коронавирусом.

Рядом с Первым медом возле морга ПСПбГМУ появился контейнер-рефрижератор для тел. Его заметили горожане 2 июля.

В одном из отделений клиники принимают с весны прошлого года пациентов, больных COVID-19. Во время спада числа заболевших ковид-центр не работал. С 24 июня сюда вновь поступают пациенты с коронавирусом. Для них развернули 150 мест.

Ранее на Piter.tv сообщили, что массовые мероприятия в Ломоносовском районе отменяются в преддверии перехода в "красную зону". Ломоносовская больница была перепрофилирована в "ковидную", участились рейды в населенных пунктах для проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и ограничений.

Фото: Piter.tv