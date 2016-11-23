Референдум в Каталонии, последние новости: При столкновении с полицией пострадали 337 человек

Граждане испанского региона хотят отделиться от страны, но власти и полиция выступают против.

В Каталонии сегодня, 1 октября, проходит референдум о независимости. Жители испанской области хотят отделиться от страны и сформировать отдельную республику.

Власти Испании не признают проведение голосования и считает его незаконным. Референдум заблокирован Конституционных судом страны. ПРи этом в Европейском парламенте заявили, что процедура является законной, но она должна проходить по согласованию с Мадридом, столицей страны.

Тем не менее люди продолжают ходить на избирательные участки, в то время как полиция забирала урны и действовала против голосования. По данным Министерства внутренних дел Испании, было закрыто около двух сотен участков, при этом явка составила более 50%.

Из-за действий властей и правоохранительных органов в Барселоне и других городах образовались стихийные протесты. Многих людей полицейские разгоняли резиновыми пулями. В результате столкновений пострадали 337 человек, в то время как каталонские медслужбы заявили о 91 раненном. Вред был причинен в том числе пожилым людям.

В связи с ситуацией футбольный клуб "Барселона" собирался отменить матч с командой "Лас-Пальмас". Сообщалось, что одностороннее решение не было согласовано с полицией и Федерацией футбола Испании. Позднее "Барселона" официально заявила, что игра состоится, однако без болельщиков на трибунах.

Фото: twitter.com/Karl_Steel

Фото: twitter.com/LuisitaOfficial

Фото: twitter.com/mina_supertramp

Видео: youtube.com / Sucecos 112