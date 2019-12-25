  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Ладоге заметили редких уток с острыми зубами
Сегодня, 8:02
154
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Ладоге заметили редких уток с острыми зубами

0 0

Это – большие крохали, они занесены в Красную книгу Ленобласти.

На Ладоге биолог Павел Глазков заметил уток с острыми зубами. Об этом специалист рассказал в своем tg-канале 11 октября. 

Это – большие крохали, они редки для региона и занесены в Красную книгу Ленобласти. В отличие от других представителей утиных, крохаль питается рыбой. Его длинный крючкообразный клюв с острыми зубами – отличное орудие для удержания пойманной добычи. 

Крохали успешно у нас гнездятся. Они очень плодовиты: в одном их выводке может быть около двух десятков птенцов! Утята сейчас уже совсем большие, и вместе со взрослыми держат путь к местам зимовки, в Западную Европу.

Павел Глазков, биолог

Ранее тысячи гусей покинули Петербург. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков

Теги: ладожское озеро, утки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии