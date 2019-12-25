На Ладоге заметили редких уток с острыми зубами

Это – большие крохали, они занесены в Красную книгу Ленобласти.

На Ладоге биолог Павел Глазков заметил уток с острыми зубами. Об этом специалист рассказал в своем tg-канале 11 октября.

Это – большие крохали, они редки для региона и занесены в Красную книгу Ленобласти. В отличие от других представителей утиных, крохаль питается рыбой. Его длинный крючкообразный клюв с острыми зубами – отличное орудие для удержания пойманной добычи.

Крохали успешно у нас гнездятся. Они очень плодовиты: в одном их выводке может быть около двух десятков птенцов! Утята сейчас уже совсем большие, и вместе со взрослыми держат путь к местам зимовки, в Западную Европу. Павел Глазков, биолог

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Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков