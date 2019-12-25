Диетолог рассказала рецепт приготовления полезного кулича

В традиционном куличе используется мука с "пустыми" калориями.

Традиционный рецепт пасхального кулича использует муку с "пустыми" калориями и большое количество рафинированного сахара. Диетолог медицинского сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха рассказала РИА Новости, как приготовить полезный кулич.

Для его приготовления понадобится два банана, два яйца, один стакан миндальной муки, пятая часть стакана орехов или изюма, половина столовой ложки сахара или одна столовая ложка сиропа топинамбура. По вкусу можно добавить молотый имбирь или корицу.

Сначала нужно сделать пюре из бананов, отделить желтки от белков, желтки смешать с сахаром и добавить в банановую смесь. Белки стоит взбить отдельно и аккуратно влить в массу с бананами. Затем добавляется миндальная мука, изюм или орехи. Смесь нужно поставить в духовку на 20-25 минут при 170 градусах.

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