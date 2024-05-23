На Октябрьской набережной четырехлетний мальчик провалился в канализацию

Пострадавший отвлекся на телефон и не заметил люк, огороженный конусами.

На Октябрьской набережной в Петербурге в канализационный люк провалился четырехлетний мальчик. Ребенок наглотался водами. Об этом стало известно 78.ru.

По предварительным данным, за малышом прыгнул его отец. Пострадавший отвлекся на телефон и не заметил люк, огороженный конусами. Оттуда откачивали воду.

Малыша увезли в больницу №19 имени К. А. Раухфуса, у него зафиксировали аспирационный синдром, ссадины на груди, спине и ногах, ушиб передней стенки грудной клетки. Состояние пациента оценили как средней степени тяжести.

Проверку по факту случившегося проводят полицейские и следователи.

Ранее на Piter.TV: две пассажирки автобуса №85 получили химические ожоги от мокрых сидений.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)