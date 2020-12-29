У переехавшей из Испании в Петербург пары родился 14-й ребёнок

Малыш появился на свет в родильном доме №9.

В Санкт-Петербурге у пары из Испании родился 14-й ребёнок. Об этом сообщили в Telegram-канале родильного дома №9. Этот ребёнок стал восьмым, рождённым супругами Арасель и Хавьером в петербургском роддоме.

Оба родителя тоже из многодетных семей: мужчина — шестой ребёнок в семье, а женщина — седьмая. Они познакомились и поженились в Испании, где родились шестеро их детей. Десять лет назад семья переехала в Россию. Старшие дети ходят в школу и детский сад, дома общаются на испанском, а с друзьями — на русском.

По словам Арасель, рожать в родильном доме №9 комфортно — врачи очень внимательны ко всем деталям.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербурженка выиграла 633 тыс. рублей в лотерею.

Видео: Telegram-канал "Родильный дом №9"