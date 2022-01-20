Петербурженка Алла выиграла 633 тыс. рублей в лотерею

Это не первый её выигрыш.

Жительница Санкт-Петербурга Алла сорвала крупный куш в лотерее "Дважды два", выиграв впечатляющую сумму — 633 218 рублей! Алла отметила в билете дополнительные числа, что и принесло ей такой значительный выигрыш.

Эта победа стала не первой в копилке удачливой участницы лотерей. Ранее Алла выиграла 1 000 000 рублей в 304-м тираже "Жилищной лотереи", что помогло ей погасить ипотеку.

В этот раз у меня снова был только один билет, но в нём я отметила дополнительные числа. Просто выбрала их наугад, рассказала Алла.

"Это был старый Новый год, я сидела и ждала гостя, а он не приехал. Я даже обрадовалась такому исходу событий, ведь благодаря тому, что он не приехал, я начала участвовать в лотерее" Алла

Алла поделилась, что и в этот раз, как и в прошлый, ничто не предвещало выигрыша.

Ранее Piter.TV сообщал, что мошенники заставили пожилую гардеробщицу из Невского района продать квартиру за 7 млн рублей.

