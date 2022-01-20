Петербурженка Алла выиграла 633 тыс. рублей в лотерею

Жительница Санкт-Петербурга Алла сорвала крупный куш в лотерее "Дважды два", выиграв впечатляющую сумму — 633 218 рублей! Алла отметила в билете дополнительные числа, что и принесло ей такой значительный выигрыш.
Эта победа стала не первой в копилке удачливой участницы лотерей. Ранее Алла выиграла 1 000 000 рублей в 304-м тираже "Жилищной лотереи", что помогло ей погасить ипотеку.
В этот раз у меня снова был только один билет, но в нём я отметила дополнительные числа. Просто выбрала их наугад, рассказала Алла.
"Это был старый Новый год, я сидела и ждала гостя, а он не приехал. Я даже обрадовалась такому исходу событий, ведь благодаря тому, что он не приехал, я начала участвовать в лотерее"
Алла
Алла поделилась, что и в этот раз, как и в прошлый, ничто не предвещало выигрыша.
Ранее Piter.TV сообщал, что мошенники заставили пожилую гардеробщицу из Невского района продать квартиру за 7 млн рублей.
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