Ребенок упал в батутном парке на Космонавтов и получил травму

Обстоятельства выясняет прокуратура.

Ребенок пострадал во время нахождения в парке развлечений на проспекте Космонавтов. Он упал с высоты собственного роста на левую руку, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Инцидент произошел 27 марта. Мальчику потребовалось помощь медиков, его госпитализировали. Прокуратура Московского района начала проверку по факту случившегося. Ведомство проверит, соблюдаются ли в парке требований законодательства при оказании развлекательных услуг детям.

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