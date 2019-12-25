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Ребенок упал в батутном парке на Космонавтов и получил травму
Сегодня, 14:42
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Ребенок упал в батутном парке на Космонавтов и получил травму

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Обстоятельства выясняет прокуратура.

Ребенок пострадал во время нахождения в парке развлечений на проспекте Космонавтов. Он упал с высоты собственного роста на левую руку, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Инцидент произошел 27 марта. Мальчику потребовалось помощь медиков, его госпитализировали. Прокуратура Московского района начала проверку по факту случившегося. Ведомство проверит, соблюдаются ли в парке требований законодательства при оказании развлекательных услуг детям. 

Ранее Piter.tv рассказывал о том, что в Выборгском районе открылась площадка для скалолазания и прыжкам на батуте. 

Фото: Pexels 

Теги: батутный парк, развлечение, травма
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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