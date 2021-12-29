В Выборгском районе открылась площадка для скалолазания и прыжкам на батуте

В зале есть мультимедийная техника и спортивное оборудование.

В ЖК "Северная долина" открылся батутный центр. Новую площадку открыли на базе школы олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Спортивный центр создали по инициативе ветерана Великой Отечественной войны и тренера по акробатике Игоря Виноградова, который обратился с идеей к президенту РФ Владимиру Путину.

В зале есть мультимедийная техника и спортивное оборудование. Кроме того, на площадке открыли зону для скалолазания. Приходить сюда ежедневно смогут 600 спортсменов.

Ранее на Piter.tv: на месте незаконных гаражей на Васильевском острове построят школу.

Видео: Telegram / Борис Пиотровский