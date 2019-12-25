В Сланцах игры в недострое завершились для шестиклассника реанимацией

Подросток в настоящее время находится в тяжелом состоянии.

После игры в "догонялки" в Ленобласти школьник попал в больницу. Об этом 8 ноября пишет tg-канал "Mash на Мойке".

По предварительным данным, 12-летний подросток в Сланцах упал с высоты второго этажа недостроенного дома, когда убегал от своего товарища.

Шестиклассник в настоящее время находится в тяжелом состоянии. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибленную рану головы.

Ранее мы рассказывали о том, что упавшего на рельсы в петербургском метро положили в реанимацию.

Фото: Piter.TV