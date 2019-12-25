В Сланцах игры в недострое завершились для шестиклассника реанимацией

После игры в "догонялки" в Ленобласти школьник попал в больницу. Об этом 8 ноября пишет tg-канал "Mash на Мойке".
По предварительным данным, 12-летний подросток в Сланцах упал с высоты второго этажа недостроенного дома, когда убегал от своего товарища.
Шестиклассник в настоящее время находится в тяжелом состоянии. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибленную рану головы.
Ранее мы рассказывали о том, что упавшего на рельсы в петербургском метро положили в реанимацию.
Фото: Piter.TV
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