Движение по развязке КАД с дорогой на Матоксу ограничат на 5 месяцев

Ограничения начнутся с 1 апреля.

В Северной столице на развязке КАД с трассой Санкт-Петербург – Матокса на пять месяцев перекроют одну полосу движения. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Пропускная способность будет ограничена на 31-ом километре внешнего кольца на развязке с участком, ведущим в Мурино. Ограничения начнутся с 1 апреля.

До конца августа будут перекрыты первая полоса и переходно-скоростная полоса. На остальных полосах введут ограничение скоростного режима до 50 километров в час.

На развязке КАД с Приморским шоссе в апреле перекроют разворотную петлю на съезде №2.

Фото: piter.tv