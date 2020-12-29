В поселке Понтонный мужчина несколько лет развращал падчерицу

Петербурженка заявила в полицию на своего мужа, так как подозревает его в совращении ее малолетней дочери. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
В полицию 11 декабря в 00:05 обратилась 36-летняя В., которая рассказала, что в период с 2018 года по 10 января 2021 в их квартире дома по улице Заводская в поселке Понтонный ее 29-летний муж совершал развратные действия в отношении её дочери 2007 года рождения.
Мужчина был задержан, в отношении него составлен административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Петербурге после нападения на девочек задержали ранее судимого педофила.
Фото: Piter.TV
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